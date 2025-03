Nicht nur die Profis blühen bei den Veilchen auf!

Zwölf Siege samt 40 Punkten – da ist man in der Liga mit Leader Sturm top. Im eigenen „Wohnzimmer“, wo bisher 25 Zähler geholt wurden, thront die Austria neben der besten Defensive (19) aber völlig alleine an der Spitze! Die Truppe von Trainer Stephan Helm begeistert und lässt Fußballromantiker heuer von mehr träumen. Das Ticket für die Meistergruppe hat die Austria bereits fix in der Tasche, nach der Punkteteilung warten auf Violett zehn „Endspiele“. Während der langersehnte Einzug ins Cup-Endspiel (zuletzt 2015) zum Greifen nahe ist, die Austria hat es Anfang April im Halbfinale gegen Hartberg selbst in der Hand. Aber nicht nur die Profis blühen im Lager der Veilchen in dieser Spielzeit so richtig auf. Die Violets um Coach Max Uhlig mischen auf Platz fünf und zwei Punkten hinter Ostliga-Leader Marchfeld ebenfalls voll im Titelkampf mit. Wie auch die Frauen in der Bundesliga.