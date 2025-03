„Zuerst dachte ich an einen Scherz“

Aber: „Dafür muss sich etwas ändern. Wir waren im ersten Rennen zu weit weg.“ Die Piloten dürfen über die Balance of Performance, also die Einstufung der Autos, kein kritisches Wort verlieren – aber dass beide Porsche 911 in Katar mit Abstand auf den Plätzen 12 und 13 landeten, sieht nicht nach Zufall aus. „Recht viele Fehler haben wir in diesem Rennen nicht gemacht“, runzelt Lietz die Stirn, „trotzdem brauchten wir dort keine Stoppuhr, sondern eher einen Kalender, um unsere Zeiten zu stoppen.“ Nachsatz: „Wenn du viel Erfolg hast, wollen das andere auch.“