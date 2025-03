Eva Glawischnig: Einmal kurz die Welt vergessen

Die Politik als Haifischbecken und Energiefresser. Eva Glawischnig war 18 Jahre lang als Abgeordnete zum Nationalrat für die Grünen tätig, bis sie aus gesundheitlichen Gründen 2017 den Stecker zog. „24 Stunden am Tag arbeiten, sieben Tage die Woche“, wie sie im Gespräch mit der „Krone“ reflektiert, „ich habe mir geschworen, dass ich das so nicht mehr mache.“ Nach ein paar Jahren bei Novomatic arbeitet sie seit 2021 selbstständig als Coach und ist seit 2023 wöchentlich in „Das Duell“ auf krone.tv zu sehen.