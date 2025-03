Geldtasche gefunden: Schlägern schon auf der Spur?

Zusammenhang mit Asylskandal?

Unbekannte Täter hatten den 30-jährigen Iraker – wie berichtet – am späten Samstagabend nahe einem Parkplatz in Zirl brutalst attackiert. Er dürfte skrupellos in eine Falle gelockt worden sein. Brisant: Das Opfer hatte praktisch zeitgleich mit dem Überfall Missstände in der Innsbrucker Notschlafstelle der Tiroler Soziale Dienst (TSD) aufgedeckt. Die Rede ist etwa von Sozialdumping, illegalen Bewohnern, Sicherheitsproblemen und Drogenhandel.