Zugfan missbrauchte zwölfjährige Buben in Wien

Ein junger Mann aus der Trainspotting-Szene nutzte eine Internet-Plattform über Züge, um mit seinen unmündigen Opfern in Kontakt zu treten. Es kam zu schwerem sexuellem Missbrauch in mehreren Fällen. Im Prozess gesteht der 19-Jährige seine Taten. Laut Gutachter geht von ihm auch in Zukunft eine erhebliche Gefahr aus.