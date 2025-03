Popstar Shakira muss erneut Konzert absagen

Kritik an Veranstalter in Chile

Nun gab es in Chile technische Probleme. Der Boden, auf dem die Bühne stehen sollte, sei nicht eben, hieß es. Ein Ersatztermin ist noch nicht genannt worden. Die Kolumbianerin selbst bedauerte nicht nur den Vorfall, sondern machte auch die Produktionsfirma für die technische Nachlässigkeit verantwortlich: „Wenn ein Künstler in ein Land reist, hängen seine Produktion und sein Team direkt von den lokalen Produzenten ab. Meine Mitarbeiter und ich waren zu jeder Zeit zuversichtlich, dass die vom lokalen Veranstalter beauftragte Produktionsfirma die von uns sorgfältig erstellten Spezifikationen genauestens einhalten würde, damit eine Show dieser Größenordnung stattfinden kann“, sagte die Sängerin in einer Instagram-Story.