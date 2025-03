Kein Bedarf an Werner – verlässt er nun Europa?

Big Apple statt Fish and Chips

Der deutschen „Bild“-Zeitung zufolge könne sich Werner gut vorstellen, bei den New York Red Bulls zu unterschreiben. In der US-amerikanischen Metropole würde der Deutsche auf Ex-Leipziger Emil Forsberg sowie Trainer Sandro Schwarz treffen. Bereits im Winter sollen sich die Parteien mit einem Wechsel beschäftigt haben, im Sommer könnte der Transfer nun final über die Bühne gehen.