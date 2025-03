Derby-Time! „Trainer-Duell“ im Handball-Magazin

Vier Runden dauert der Grunddurchgang noch an, danach geht es in der HLA Meisterliga in die Play-offs. Während die Fivers schon einen Platz unter den Top-Acht sicher haben, muss sich WEST WIEN bereits jetzt mit dem Klassenerhalt beschäftigen. Trotz unterschiedlicher Vorzeichen geht es am Samstag um die Vormachtstellung in der Bundeshauptstadt.