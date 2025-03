Violett liebäugelt mit der Zweigleisigkeit

Bei Violett sind also nicht nur die Profis und Frauen in der Spur – während Kooperationsklub Stripfing in der 2. Liga auf Platz 14 tief im Abstiegssumpf steckt. Mit 29 Punkten ging’s für die Violets in der Saison 2022/23 zurück in die Ostliga, nun ist man im zweiten Kooperationsjahr mit der Truppe von Trainer Emin Sulimani.