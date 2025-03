Die Arbeitslosigkeit in Tirol ist im Steigflug

Starker Anstieg bei Jungen und Alten

Besorgniserregend ist die um 25,7 Prozent gestiegene Arbeitslosigkeit bei den unter 20-Jährigen und jene bei Personen zwischen 60 und 64 Jahren (+18,4%). Blickt man auf die Bezirke, ist die Zahl der Personen ohne Job vor allem in Innsbruck-Stadt und Innsbruck-Land (+13,8%) sowie in Landeck (+10,7%) in die Höhe geschnellt. Nur im Außerfern ist sie deutlich ( -13,6%) gesunken.