12 Millionen Euro für neuen Wirkstoff aus Tirol

Einen weiteren Meilenstein in Sachen Antibiotika-Produktion setzt der Pharmakonzern Sandoz in Kundl. Rund zwölf Millionen Euro werden in den Ausbau der bestehenden Produktionsanlage zur Einführung eines neuen Wirkstoffs investiert. Der neue Wirkstoff zeichnet sich dadurch aus, dass er bei bakteriellen Infektionen eine hohe Wirksamkeit bei der Erstlinienbehandlung hat und gleichzeitig das Risiko der Entwicklung antimikrobieller Resistenzen minimiert.