Schwerkranker Papst hat erneut „gut geschlafen“

„Ich wende mich an den Herrn, damit die Gesundheit von Franziskus so schnell wie möglich wiederhergestellt wird und er mit mehr Kraft als zuvor an die Spitze der Kirche zurückkehren kann.“ Franziskus ́ Stimme sei nicht nur für die Kirche und alle Christen „von entscheidender Bedeutung“, so der 68-Jährige.