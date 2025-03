Drittligist Bielefeld trifft auf Leverkusen!

Von der Papierform her mag der bisher zweifache Cup-Sieger Leverkusen also das einfachste Los bekommen haben, allerdings sind die Bielefelder nicht zu unterschätzen. Denn mit dem 1. FC Union Berlin, SC Freiburg und SV Werder Bremen konnte man als Außenseiter in dieser Pokal-Saison bereits drei Bundesligisten ausschalten.