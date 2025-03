In Purkersdorf darf bald wieder gelacht werden

Mit einem Heimspiel startet das Purkersdorfer Veranstaltungsjahr auch in humoristischer Sicht: Denn das kongeniale Komikerduo aus Monica Weinzettl und Gerold Rudle wohnt nicht nur in der Wienerwaldstadt, sondern eröffnet mit dem neuen Programm „5 Sterne Beziehung und andere Märchen“ die Kabarettsaison am 6. März. Weitere Highlights werden die Auftritte von Tricky Niki mit seiner Show „Größenwahn“ sowie Gernot Kulis und Herbert Steinböck sein.