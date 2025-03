Papst hat kein Fieber mehr, Zustand ist „komplex“

Nachdem er sich am Freitagvormittag einer Physiotherapie unterzogen und in der Kapelle in seiner Wohnung in der Poliklinik gebetet hatte, sei beim Papst am Freitag gegen 14 Uhr eine „Krise mit Bronchospasmus“ aufgetreten, die zu Erbrechen und einer plötzlichen Verschlechterung der Atmung geführt habe. Aus Vatikan-Kreisen verlautete, dass bis zu 48 Stunden notwendig seien, um die Auswirkungen der Atemkrise auf den Gesundheitszustand des Papstes zu bewerten. Mediziner weisen stets darauf hin, wie gefährlich eine Lungenentzündung in Franziskus' Alter sei.