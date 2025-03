Kärnten jubelt über Gäste-Plus und gute Skisaison

40 Zentimeter Neuschnee am Nassfeld

Und wie es aussieht, wird die Wintersaison weiter gut verlaufen. Denn in der Bergwelt hat es wieder geschneit. „Wir haben 40 Zentimeter Neuschnee bekommen“, erzählt Nassfeld-Touristiker Rolant Sint. „Insgesamt liegen sogar bis zu 100 Zentimeter Schnee. Seit dem Saisonstart am 6. Dezember gibt es bei uns wirklich tolle Pistenverhältnisse. Die Saison ist bisher wirklich ausgezeichnet – und der Betrieb läuft noch bis 21. April.“