13-Jähriger wurde vor Schule von Böller verletzt

Schock in der Landeshauptstadt! Zu einem gefährlichen Zwischenfall kam es am vergangenen Freitagnachmittag an einer Bushaltestelle in St. Pölten. Vor dem Gymnasium in der Josefstraße hatten um 13.12 Uhr unbekannte Täter einen Böller gezündet. Dabei wurde ein 13-jähriger Schüler am Bein verletzt. Herbeieilende Passanten leisteten sofort Erste Hilfe.