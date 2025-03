Druck bei Sturm? „Diesen Job hätten viele gerne!“

„Krone“: Jürgen, nach dem Cup-Aus gegen die Austria und dem 0:3 in Wolfsberg war bereits leichte Krisenstimmung in Graz zu bemerken. War das 2:1 gegen Blau-Weiß Linz samt drei Punkten Vorsprung an der Spitze von daher ein bisschen eine Genugtuung?

Jürgen Säumel: Nein, das hat mit Genugtuung nichts zu tun. Dass Kritik nach einem Spiel wie beim WAC aufkommt, ist klar im Fußball. Mich hat einfach die Reaktion der Mannschaft gefreut, weil wir gegen Linz viele Dinge anders als noch gegen Wolfsberg machen wollten. Der Sieg hat Selbstvertrauen gegeben. Aber genauso wie davor nicht alles schlecht war, ist jetzt bei uns nicht alles gut.