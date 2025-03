Wo die fleißigsten Radargeräte in NÖ stehen

Jede Minute lösen im Schnitt zwei Raser in Niederösterreich ein Blitzlichtgewitter aus. Daran hat sich auch im vergangenen Jahr nichts geändert. Und das, obwohl die fleißigste Radarbox von 2023 auf der Westautobahn im Baustellenbereich Kirchstetten gar nicht mehr in Betrieb war. Neuer Spitzenreiter ist dadurch der Geschwindigkeitsmesser auf der A 1 in Wolfsbach im Bezirk Amstetten. 128.230 Lenker wurden dort im Vorjahr erwischt. An zweiter Stelle liegt das Radar auf der A 21 bei Brunn am Gebirge im Bezirk Mödling. Im untergeordneten Straßennetz entpuppte sich der Bezirk Krems als Raser-Hotspot. Auf der B 37 in Lengenfeld wurden 13.700 Schnellfahrer ertappt, auf der B 38 in Rastenfeld knapp 12.000.