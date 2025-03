Warum Dampf ablassen im Fasching so wichtig ist

Bräuche stehen auf UNESCO-Liste

Doch damit nicht genug, denn der Fasching und seine Narretei haben auch noch andere Benefits für unsere seelische Verfassung parat: Unter der Narrenkappe schimpft es sich leichter – und auch das ist gesund. In Oberösterreich geht es zu diesem Thema seit Jahrhunderten so richtig zur Sache. Drei legendäre Faschings-Bräuche, die es sogar auf die UNESCO-Liste geschafft haben, sorgen für Ausnahmezustand: Am Faschingssonntag startet die „Traunkirchner Mordsgschicht“, am Rosenmontag tobt der berüchtigte „Fetzenzug“ in Ebensee, und am Faschingsdienstag bebt Sierning beim „Rudentanz“. Bei allen drei Events heißt es: Klartext statt Maulkorb!