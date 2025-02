Die modischen Tops und Flops am heurigen Opernball

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste Ballkönigin im ganzen Land? Dieses Jahr war die Wahl fast unmöglich zu treffen. Denn die Society-Ladys brillierten in maßangefertigten Roben, edlen Designerkleidern und mehr Karat, als wohl in der Ausstellung der kaiserlichen Schatzkammer liegen.