Hier wirkt Haaland ziemlich furchteinflößend

Man könnte fast meinen, er wolle dem österreichischen Trainer Miron Muslic einschüchtern wollen. Letzterer trifft mit Sensationsteam Plymouth am Samstag im englischen FA-Cup auf Manchester City und Erling Haaland. Dass dieser in einer aktuellen Insta-Story so grimmig dreinblickt, hat aber eher banalere Gründe.