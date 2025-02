Schwaz am „Unsinnigen“ fest in der Hand der Narren

Die Kreativität kannte jedenfalls auch in diesem Jahr keine Grenzen: Während in der Fußgängerzone ein Rehlein mit einem Jäger tanzte, zogen vor der BH stolze Pfaue, niedliche Schlümpfe und verschiedene Superhelden alle Blicke auf sich. „Die Stimmung am ,Unsinnige‘ in Schwaz ist immer gigantisch. Daher sind wir jedes Jahr hier“, war eine Gruppe aus Radfeld ganz aus dem Häuschen und feierte wohl wie viele andere bis spät in die Nacht.