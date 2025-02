Kreditkarte verschafft Patienten Top-Service

Trotz Lebensgefahr abgewiesen

Wie berichtet, war die nach Horn eingelieferte Patientin in den Kliniken Baden, Mödling, Wiener Neustadt und St. Pölten abgewiesen worden – trotz akuter Lebensgefahr. Insider legen die Finger in die Wunde: Die Landesgesundheitsagentur (LGA) sei nicht in der Lage, auf diesem medizinischen Sektor für die Bevölkerung eine 24/7-Versorgung sicherzustellen.