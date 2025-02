Wettlauf gegen die Zeit: „Wäre hilflos verblutet“

Doch dann nutzte einer der Waldviertler Ärzte seinen persönlichen Kontakt zu Dr. Afshin Assadian, einen der weltbesten Spezialisten auf dem Gebiet der Gefäßchirurgie. Ohne zu zögern, sagte der Topmediziner zu. Trotz freien Tages, eilte der Primarius sofort in seine Klinik in Ottakring, um die selbst für ihn herausfordernde Operation durchzuführen. „Ich wurde per ÖAMTC-Hubschrauber nach Wien geflogen. Doch der Flug war lebensgefährlich. Denn das Aneurysma hätte jederzeit platzen können und ich wäre verblutet. Dort angekommen, wurde ich liebevoll begrüßt und sofort notoperiert“, schildert die Patientin.