Ryder-Cup-Kapitän schlägt in Salzburg ab

Knapp drei Monate sind es noch bis die DP World Tour in Österreich gastiert. Ende Mai geht im GC Gut Altentann in Salzburg die Austrian Alpine Open über die Bühne und die Vorbereitungen für das größte Golfturnier des Landes laufen schon seit geraumer Zeit auf Hochtouren. Das Event wird in 170 Ländern live im TV übertragen, hat ein Budget von über 4,5 Millionen Euro. „Wir sind voll auf Schiene und spüren eine enorme Euphorie. Der Ticketverkauf könnte kaum besser laufen“, erzählt Veranstalter Edwin Weindorfer, der einen absoluten Superstar für das Turnier gewinnen konnte. Mit Luke Donald wird nämlich der aktuelle Ryder-Cup-Kapitän von Team Europa in Salzburg abschlagen. „Das ist eine unglaubliche Sache“, leuchten bei Weindorfer, der noch drei, vier weitere Top-Stars anlocken will, die Augen.