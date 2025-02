Deswegen ist Liverpool unter Slot noch stärker

Die Experten sind sich alle einig: Liverpool holt den Premier-League-Titel. Klar, Verfolger Arsenal, der ein Spiel weniger als die Reds am Konto hat, kann den Abstand auf zehn Punkte verkürzen. Allerdings glaubt bei den ,,Gunners“ keiner so recht mehr an das Wunder. Zumal man ohne die verletzten Gabriel Jesus und Kai Havertz ohne Stürmer ins Saison-Finish geht. Und Liverpool das Ergebnismonster Europas ist!