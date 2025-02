Nach „Bandenkrieg“: Anklage gegen Tschetschenen

Zündstoff für die Eskalationen war laut Ermittlungen ein Vorfall am 3. Juni im Arthaberpark in Favoriten: Dort soll ein Tschetschene von Syrern niedergestochen und lebensgefährlich verletzt worden sein. Daraufhin flammte die Gewalt immer wieder auf: Am 1. Juli kam es in der Dopschstraße in Floridsdorf zur ersten Eskalation. Der Höhepunkt der Banden-Kriege folgte am Wochenende vom 5. bis 7. Juli. Mehrere bewaffnete Männer gingen am 5. und 6. Juli im Anton-Kummerer-Park sowie am 7. Juli beim Bahnhof Meidling aufeinander los. Bilanz der Straßenschlachten: Sieben Verletzte, davon vier schwer! Der letzte Vorfall ereignete sich am 10. Juli beim Bahnhof Floridsdorf.