Ist DAS der wahre Grund für kritisiertes Makeover?

Spielt Millie bald Britney im Biopic?

Das Netz brodelt: Ahmt Millie tatsächlich Britney nach, um sich die Rolle in einer geplanten Filmbiografie zu sichern? Ihre aktuellen Instagram-Posts, in denen sie ihre neue Frisur und Y2K-Looks präsentiert, lassen Fans spekulieren. Sie überhäufen die Schauspielerin mit Kommentaren, in denen sie fordern: „Spiel Britney!“