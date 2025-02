„Deutschland ist nicht zusammengewachsen“

Was denn nun der ganz konkrete Grund für die hohe Beliebtheit von Pistorius sei? Seinitz: „Er führt einfach. Und es ist schon so, dass die Bevölkerung, die Wähler, Führung verlangen. Der Scholz hat zwar gesagt: Wer bei mir Führung bestellt, der bekommt sie. Aber genau das ist nicht passiert bei Scholz. Und deshalb ist die Enttäuschung so groß. Bei Pistorius weiß man aber, dass das sicher der Fall sein wird.“ Ob die aktuell große Enttäuschung in Deutschland auch deshalb so groß sei, weil im Vorfeld der gestürzten Ampelregierung auch Langzeit-Kanzlerin Angela Merkel der Bevölkerung einen Scherbenhaufen hinterlassen habe? Seinitz: „Ja, die Deutschen erleben seit rund fünf Jahren nur noch Scherbenhaufen. Deshalb ist der Frust ja so groß. Es ist eine Strukturkrise wegen der mangelnden deutschen Entwicklung in den letzten dreißig Jahren.“