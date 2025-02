Wie Westbahntrasse die Landeshauptstadt „abkühlt“

Um sieben Grad mehr

Die zeigt zwar unter anderem, dass die gefühlte Temperatur in der Innenstadt um sieben Grad höher sein kann als in den ländlicheren Randbereichen, aber auch, dass St. Pölten von seiner Lage profitiert. „Es gibt ein ausgeprägtes nächtliches Kaltluftsystem, das die kalte Luft der Umgebung ab Sonnenuntergang in die Stadt transportiert“, erklärt Weatherpark-Geschäftsführer Matthias Ratheiser.