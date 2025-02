Hier im Video: Freerider übersteht 100-Meter-Sturz

Es sind auf den ersten Blick furchtbare Bilder, für die Scherwey am Rande der Open Faces Freeride Series in Silvretta Montafon am vergangenen Wochenende liefert. Der 20-Jährige verlor während seines Runs die Kontrolle und stürzte 100 Meter ungebremst den Hang der Zamangspitze hinunter.