Von zu viel Promille bis zur Flucht nach Nizza

Taxiunternehmen werden wieder mehr

In Niederösterreich gibt es derzeit etwa 780 Taxiunternehmen. Vor allem im ländlichen Raum war die Zahl in den letzten Jahren rückläufig. Jetzt steigt sie jedoch wieder leicht an. „Mit ein Grund dafür ist die Möglichkeit, dass seit einem Jahr in Zusammenarbeit mit der ÖGK Krankenbeförderungen mit Taxis durchgeführt werden, wenn die Patienten aus gesundheitlichen Gründen keine Öffis benutzen können“, freut sich Günther Berger, Obmann der Fachgruppe Taxi über den Anstieg.