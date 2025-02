Gloggnitz zuversichtlich im Kampf um Klassenerhalt

Knapp 60 Jahre hat Gloggnitz auf die Rückkehr in die Regionalliga Ost gewartet – der sofortige Wiederabstieg in der heurigen Saison muss verhindert werden. Für das Tabellenschlusslicht alles andere als einfach. Der Start in die Rückrunde hat es in sich – kommt Titelaspirant Oberwart nach Gloggnitz. Wir haben uns mit Alexander Niklas (sportlicher Leiter) und Trainer Edi Stössl im Studio unterhalten.