Rapid-Nachwuchshoffnung verlängert Vertrag

Der 18-Jährige läuft derzeit für Rapid II in der 2. Liga auf und gilt als Versprechen für die Zukunft. Auch in der UEFA Youth League stand Szladits zweimal auf dem Feld und verhalf den Grün-Weißen unter anderem zu einem starken Remis in Braga vergangenen Herbst. Nun hat er seinen Vertrag vorzeitig verlängert.