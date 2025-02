Schlaflos in Mödling: Baukräne erhellen die Nacht

Viel getan hat sich seit dem „Krone“-Bericht vor einem Monat, in dem sich Anrainer in Mödling über zu hell beleuchteten Baukräne im Neusiedlerviertel beschwert haben. Nur leider nicht im positiven Sinn. Denn mittlerweile leuchten anstelle eines Krans schon drei von vier errichteten Kränen mit greller Werbebotschaft die ganze Nacht hindurch und rauben den Anrainern den Schlaf. „Beim vierten Kran blinkt 24 Stunden durchgehend ein grünes Licht, welches dazu dient, dass man erkennt, ob der Kran funktionsfähig ist und gefahrlos in Betrieb genommen werden kann“, so Anrainer Joachim K. „Ehrlich gesagt habe ich mittlerweile keine Hoffnung mehr auf Entspannung. Dabei wäre es technisch sicher kein Aufwand diese Störfaktoren abzuschalten“, so der verärgerte Anrainer.