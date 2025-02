„Masters of Dirt bring neue, spektakuläre Stunts!

Ob Flammenwerfer an Motorrädern oder genau berechnete Flugkurven für das Katapult – die „Masters of Dirt“-Crew setzt auf Innovation und Sicherheit. Generell gelte: No risk, no fun. Fechter: „Aber wir arbeiten mit den besten Fahrern der Welt, die sich wirklich sehr gewissenhaft darauf vorbereiten.“ Ein absoluter Hochgenuss für alle Fans des extremen Motorsports! Von 14. – 16. März in der Wiener Stadthalle.