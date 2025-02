Wohnträume, die alle Erwartungen sprengen!

In Velden am Wörthersee setzt ein außergewöhnliches Wohnprojekt neue Maßstäbe: Das Quartett bietet modernste Architektur, nachhaltige Technik und eine Ausstattung, die jeden Tag zum Erlebnis macht. Vier Baukörper, vier exklusive Wohnkonzepte – und das alles in einer Lage, die keine Wünsche offenlässt.