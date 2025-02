Rapid-Coach Klauß: „Eine beschissene Phase!“

Robert Klauß (Rapid-Trainer): „Natürlich sind wir enttäuscht über das Ergebnis. Am Ende müssen wir es so akzeptieren. Bis zum ersten Tor war es ein gutes Spiel. Wir holen mit dem katastrophalen Ballverlust den LASK ins Spiel. Das bringt uns ein Stück weit raus. Wir sind in einer Phase, wo wir sehr viel investieren, aber vorne nicht das Tor machen. Wir gestehen dem Gegner einfache Tore zu. Wir müssen kurzfristig die Fehler minimieren. Es gibt so Phasen, wo viel gegen dich läuft, da sind wir selber schuld daran. Wir wollen null Ausreden suchen und uns verstecken. Wir sind eine gute Mannschaft, das haben wir im Herbst nachgewiesen. Keiner wird uns was schenken. Wir müssen uns wieder reinarbeiten. Natürlich sind wir unter Druck geraten. Das Heimspiel gegen Altach müssen wir unbedingt gewinnen. Wir müssen Schritt für Schritt kleine Schritte einleiten. Wir müssen Fehler minimieren und Selbstvertrauen sammeln. Wir müssen der Mannschaft zeigen und vermitteln, dass sie eine gute Mannschaft ist. Es steckt sehr viel drinnen in der Mannschaft. Ich schütze auch die Jungs, das ist mein Job. Ich muss den Druck aushalten, das ist normal. Beschissene Phase trifft es. Das Wort Krise gefällt mir nicht.“