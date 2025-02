Frühlingsfit ohne Ärger über versteckte Kosten

Kaum werden die Tage länger und die Außentemperaturen wieder milder, steigt die Lust auf Bewegung und Sport. Wer regelmäßig trainieren will, entscheidet sich meist für eine Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio. „Viele Studios locken mit günstigen Angeboten. Damit der Besuch im Fitnesscenter nicht zur Kostenfalle wird, sollten einige Dinge beachtet werden“, rät Christian Koisser, Konsumentenschutz-Experte in der burgenländischen Arbeiterkammer.