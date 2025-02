Junge Frau ist Aha-Momenten im Alltag auf der Spur

Industrie, Forschung oder Lehre

„Unsere Absolventen sind sehr gefragt“, bestätigt Anita Koppensteiner vom IMC Krems – ob in der Industrie, der Forschung oder der Lehre. Die Biochemikerin hat früher selbst am IMC die Schulbank gedrückt. So wie Valentina Zach, für die es im kommenden Semester für ein verpflichtendes Praktikum sechs Monate an die Uni in Chicago geht. „Viele kommen da schon mit konkreten Jobangeboten zurück“, so Koppensteiner.