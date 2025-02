Toter Wolf in Tirol hatte eine Wunde am Körper

Keine Wolfssichtungen bekannt

Der Wolfskadaver war am Donnerstag in einem Wald entdeckt worden. Es gab zu dem Zeitpunkt keine aufrechte Maßnahmenverordnung, die in diesem Gebiet einen Wolf zum Abschuss freigegeben hätte. Über jüngste Wolfssichtungen war dort nichts bekannt. Der tote Wolf wurde für weitere Untersuchungen zur Österreichischen Agentur für Ernährungssicherheit (AGES) gebracht und dort obduziert. Außerdem wurden DNA-Proben an die Veterinärmedizinische Universität Wien geschickt. Mit einem ersten Ergebnis der pathologischen Untersuchung wird im Lauf der nächsten Woche gerechnet. Das Ergebnis zur DNA-Analyse soll in den nächsten 14 Tagen kommen.