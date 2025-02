„Bubibande“ ging auf Jugendliche los

Die erste Anzeige gab es bereits Anfang des Jahres. Damals war ein 17-Jähriger durch die Attacke eines anderen Jugendlichen sowohl im Gesicht als auch an der Schulter verletzt worden. Mitte Februar dann die nächsten Vorfälle bei Auseinandersetzungen zwischen mehreren Jugendlichen: Ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Mattersburg bekam am 16. Februar Schläge ins Gesicht sowie in die Rippen und erlitt Verletzungen. Tags darauf eine weitere Attacke: Ein 14-Jähriger aus Mattersburg wurde dabei im Gesicht leicht verletzt.