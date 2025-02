73-Jähriger verletzt: Lenker fuhr einfach weiter

Am Donnerstag, gegen 11.30 Uhr, kam es in Graz zu dem Unfall. Ein 64-Jähriger befuhr mit einem Pkw, mit dem er gerade eine Probefahrt machte, die Puntigamer Brücke in Richtung Osten. Nach der Brücke geriet er nach eigenen Angaben wegen eines, vor ihm bremsenden, Pkw auf den Gegenfahrstreifen. Dabei schrammte er mit seinem Pkw gegen das entgegenkommende Fahrzeug eines 73-Jährigen aus dem Bezirk Graz-Umgebung.