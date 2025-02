Ex-Bayern-Talent hirntot: Nun werden Vorwürfe laut

„Familie will nur Wahrheit wissen“

Die Familie des Chinesen verlangt Aufnahmen des Spiels, sie unterstellt den Ärzten, den Teenager bis zur Ankunft im Spital falsch behandelt zu haben. „Die Familie will einfach nur die Wahrheit wissen. Warum ist das so schwer?“, zitiert die Nachrichtenagentur „Xinhua“ den Bruder des Opfers. Er habe in den vergangenen Tagen außerdem niemanden vom Verband erreichen können. Der Zustand des 18-Jährigen ist weiterhin ernst, eine Besserung wurde bislang keine festgestellt.