Naturparadies zwischen Wildem und Zahmem Kaiser

Der Fußweg verwandelt sich bald in eine Fahrstraße fast ohne Verkehr. Denn nur die wenigen Kaisertalbewohner dürfen durch den 2008 eröffneten Annatunnel ins Tal fahren. Bis damals war das Kaisertal das letzte nicht an den öffentlichen Verkehr angeschlossene, bewohnte Tal in Österreich.