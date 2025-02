„So cool, dass wir schon Eiswürfel spucken“

Nach dem spannenden Herbstfinish meinten Sie wörtlich, dass Sie nun so richtig zum Angriff blasen werden. Wie schaut das konkret aus?

Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, uns gut verstärkt, das erhöhte die Gier nach Erfolg zusätzlich. Was auch überall zu spüren ist – in der Kabine, auf dem Rasen, im Umfeld.