„Katastrophal“: Semlic kritisiert Infrastruktur

Am Donnerstag hat sich WSG-Tirol-Trainer Philipp Semlic zur „katastrophalen“ Infrastruktur des Profi-Sports in Tirol geäußert. Der Fußball-Coach reagierte im Rahmen der Pressekonferenz vor dem anstehenden Bundesliga-Spiel gegen den Wolfsberger AC damit auf den am Mittwoch verkündeten Rückzug des Volleyball-Vereins Hypo Tirol. Er prognostizierte, dass es ohne Änderungen in drei Jahren „keinen Bundesliga-Fußball“ mehr in Tirol geben wird.