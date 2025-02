Zu viele Bürger durch neues Bauprojekt?

„Brauchen Wohnungen, um Menschen hier im Ort zu behalten“

„Es gibt keine 88,5 Hektar, die frei stehen“, erklärt Bürgermeister Thomas Sabbata-Valteiner, der seit 20 Jahren im Amt ist und mit 17 Mandaten die Absolute im Gemeinderat innehat. „Das besagte Projekt wurde bereits im Mai 2022 vorgestellt. Jetzt geht es erstmal um die Flächenwidmung“, so der Bürgermeister. Das Gebiet dafür sei bereits seit über 20 Jahren als Erweiterungsfläche vorgesehen. „Für einen neuen Sportplatz, für Radwege, für die Umfahrung und für eine Kleingartensiedlung“. Und eben auch für den gemeinnützigen Wohnbau. „Wir brauchen die Wohnungen, um die Menschen hier im Ort zu behalten“, erklärt er die ständig steigende Nachfrage. „Wir sind eine Großgemeinde, aus der die Leute nicht wegziehen wollen“. Denn eine gute Infrastruktur, Anbindung an Autobahn und an die Pottendorfer Linie machen den Ort auch für die Jungen attraktiv.