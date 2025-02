Pinzgauer Schülerin stahl E-Scooter von Kollegin

Die 16-jährige Schülerin zeigte am Dienstagnachmittag den Diebstahl ihres E-Scooters an, der sich den ganzen Tag über am Schulgelände befunden hatte. Heute führten Polizisten in der Schule Ermittlungen durch und forschten eine 13-jährige Schülerin derselben Schule als Verdächtige aus und stellten den E-Scooter sicher.